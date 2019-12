Cássio faz balanço positivo do Corinthians em 2019

A temporada do Corinthians está perto do fim. No domingo, o Timão entra em campo pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, na Arena. Para Cássio, apesar do segundo semestre sem títulos e com troca de treinador, 2019 foi um ano positivo.

“Vejo o ano como positivo por todas as circunstâncias. Ganhamos o Paulista, começamos o ano bem. Tivemos um bom começo de Brasileiro. Fomos um pouco irregulares principalmente em casa. Se a gente tivesse ido melhor em casa, tínhamos classificado direto na Libertadores. Mas vejo como positivo”, comentou o goleiro.

“Foi um ano de muita mudança. Chegaram muitos jogadores. Depois o Carille saiu, e o Coelho chegou em situação que o time não vinha bem, sabemos como é o Corinthians quando fica sete ou oito jogos ganhar. Coelho entrou e time deu resposta boa”, completou o jogador.

Além do título paulista sobre o São Paulo no início da temporada, o Timão acumulou eliminações na Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, campanha irregular que rendeu apenas a vaga para a Pré-Libertadores.

“Lógico que temos que agregar e ser mais ambiciosos. Temos que buscar títulos e vaga direto. Se for pegar na história, depois do ano de reformulação, sempre damos resposta. Em 2015 foi assim e em 2017 também. Que a gente possa ser mais regular”, destacou Cássio.

Segundo o camisa 12, o pior momento do Timão na temporada aconteceu após a eliminação para o Independiente Del Valle-EQU, nas semifinais da Copa Sul-Americana.

“Derrota para o Del Valle foi um momento em que não estávamos bem. Irregulares. Tratando de mata-mata, erramos demais. Jogamos na altitude. É complicado falar em pior momento. Aqui, virou um turbilhão ficar oito jogos sem vencer. Acho que esse sim foi o momento mais conturbado. Mas conseguimos dar uma resposta boa”, explicou.

Cássio também fez uma avaliação pessoal da temporada. O goleiro destacou sua regularidade, apesar de erros pontuais.

“Acho que foi um ano regular. Vou jogar 68 jogos no ano. Lógico que teve erros, mas fui bem regular. O maior erro foi contra o Fluminense, inclusive o maior no Corinthians. Mas venho sendo regular não só esse ano. Meus números são bons, números até de bastante jogos. São muitos jogos, às vezes estamos mais cansados. Mas consegui contribuir bem para o Corinthians”, concluiu.