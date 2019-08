Cássio exalta empenho, mas diz: “Em casa temos que fazer três pontos”

Cássio foi um dos grandes nomes do Corinthians na noite deste domingo. Diante do Palmeiras, o goleiro alvinegro fez ótimas defesas e ajudou a equipe de Fábio Carille a sair ao menos com um empate no Derby. Logo na saída do gramado da Arena, o arqueiro analisou a partida como aberta, principalmente na reta final, e destacou que jogando em casa o Timão teria que ter feito o resultado.

“Díficil falar (se foi justo), fizemos um bom jogo, A equipe do Palmeias é muito qualificada. As duas equipes tiveram chances de ganhar a partida. No final, acabou sendo um ataque atrás do outro. Mas em casa lógico que você precisa fazer os três pontos, mas não veio. É uma equipe que a gente vai ter que ir fora e buscar pontos”, analisou Cássio ao Premiere.

Quando perguntado sobre mais uma boa atuação, Cássio optou por tirar o foco de si mesmo e exaltar o desempenho do grupo, que teve apenas um treinamento antes do clássico. Os comandados de Fábio Carille chegaram do Uruguai, após a partida contra o Montevideo Wanderers, apenas na tarde da sexta-feira.

“O Corinthians pontuou porque todo mundo se dedicou o máximo, fez o melhor. Eu tenho que tentar fazer o meu melhor. A gente é um grupo, uma equipe, um tentando ajudar o outro. Infelizmente não conseguimos a vitória, mas é um clássico, um jogo difícil. As duas equipes tiveram a oportunidade de sair vitorioso, mas saio feliz pela dedicação e empenho dos companheiros”, analisou.

Com o resultado, o Corinthians segue sem perder depois da pausa da Copa América, vai aos 20 pontos e assume momentaneamente a sétima colocação. O Timão volta aos gramados pela competição na próxima quarta-feira, quando recebe o Goiás, na Arena, às 19h15 (de Brasília), em partida atrasada.