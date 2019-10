Cássio demonstra carinho pelo Grêmio, mas diz: “Vamos buscar a vitória”

O duelo contra o Grêmio, marcado para este sábado, às 19 horas (de Brasília), em Porto Alegre, terá um gostinho especial para Cássio. Nascido em Veranópolis, na região Sul do Rio Grande do Sul, o arqueiro foi revelado pelo Tricolor Gaúcho, onde atuou por três temporadas como profissional.

“O Grêmio foi onde comecei, cheguei aos 13, fiquei sete ou oito anos lá antes de ir para Europa. Fui com a Seleção e encontrei muitas pessoas que trabalhavam na minha época, tenho carinho pelo Grêmio, mas vamos lá em busca da vitória”, disse o ídolo da Fiel.

Focado na disputa da Copa Libertadores, o Grêmio, que empatou com o Flamengo no primeiro jogo da semifinal, faz a partida de volta apenas no dia 23, mas pode entrar com um time misto diante do Corinthians.

“Tenho lembranças boas e ruins, ganhei umas e perdi outras partidas com eles. Não sei se vão com time reserva, mas não é problema nosso. Vamos descansar e ir lá para buscar a vitória”, disse Cássio.

Na vitória contra a Chapecoense, o camisa 12 fez duas defesas em seguida quando o Corinthians já estava vencendo por 1 a 0. No primeiro lance, Kayzer, em posição irregular, bateu e o arqueiro espalmou. No rebote, Camilo viu o goleiro brilhar de novo. Apesar do impedimento na origem da jogada, a partida seguiu.

“A primeira bola eu defendi, a segunda eu perdi um pouco ela de visão, porque foi rápido, mas consegui defender. É engraçado que ontem no treino teve um lance parecido de sequência de defesas”, disse Cássio.