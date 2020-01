Cássio admite empolgação e avisa: “Corinthians é o time a ser batido”

O Corinthians reformulou seu elenco para a temporada 2020. Muitos jogadores saíram e reforços pontuais, mas com status de titulares, chegaram. A comissão técnica também é nova e traz consigo também uma nova filosofia de jogo. Os primeiros testes aconteceram em meio a Copa Flórida, nos Estados Unidos, e já serviram para empolgar o capitão do time.

Cássio concedeu entrevista coletiva na manhã desta terça-feira no CT Joaquim Grava e não escondeu o otimismo com o que vem pela frente.

“Com certeza! Você começa a trabalhar, vê o entendimento, Tiago vem sendo claro, tem paciência para explicar, está sempre aberto para conversar, a gente fica feliz pelo envolvimento de todos. A gente almeja coisas boas e fica feliz pelo o que está acontecendo”, comentou, sem medo de colocar o alvinegro como forte candidato a ser protagonista na temporada.

“Não é pressão nenhuma, mas o Corinthians é o time a ser batido. É o atual campeão. No Brasileiro, é o Flamengo. No Paulistão, somos o time a ser batido. Temos que pensar lá na frente, em títulos, mas começa aqui. Quinta tem jogo importante, estamos no melhor estadual do Brasil”.

Sorridente e animado, Cássio transpareceu durante toda a entrevista satisfação com o que tem visto nessas primeiras semanas de trabalho. E não poupou elogios.

“Acho que o nível de trabalho e comprometimento de entrega dos jogadores muito bons, a gente brinca que a comissão nova chegou há duas semanas, mas parece que faz mais tempo, pelo entrosamento rápido e envolvimento. É uma maneira nova, temos que sair jogando, é legal. Estamos felizes e com uma perspectiva muito boa”.

Outra questão importante apontada pelo camisa 12 é o fato do Corinthians ter consigo contratar a maior parte dos reforços pedidos por Tiago Nunes antes do início dos treinos. Chegaram Luan, Cantillo, Sidcley e Davó, além dos retornos de Pedro Henrique, Camacho e Richard. O clube ainda tenta um atacante de beirada, mas, na opinião de Cássio, estar faltando “só um” não vai comprometer o trabalho em nada.

“O mais importante é que o Corinthians tentou contratar, foi atrás de jogadores, trabalharam bem, fundamental começar a temporada com jogadores e corpo técnico. A grande base está aqui, isso ajuda bastante para a gente ganhar entrosamento. O Corinthians é um clube em que é preciso ter envolvimento de todos, uma harmonia muito legal, a perspectiva para o ano é muito bom”.