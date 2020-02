Casa cheia! Mais de 34 mil ingressos já foram vendidos para o clássico entre Corinthians e Santos

A torcida do Corinthians está animada para ver o primeiro clássico de seu time do coração no ano em casa, diante do Santos. Segundo parcial divulgada pelo clube, mais de 34 mil ingressos já foram vendidos para o duelo.

O confronto entre corintianos e santistas está marcado para o próximo domingo, às 11h, em Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O torcedor do Timão interessado em acompanhar ao vivo a partida ainda tem como adquirir sua entrada.

Restam apenas três setores, todos do lado oeste. Estão disponíveis Oeste Superior (R$ 120,00), Oeste Corner (R$ 150,00) e Oeste Inferior (R$ 190,00)

Pela internet, associados do programa Fiel Torcedor podem comprar seu ingresso com desconto até às 23h59 desta sexta-feira pelo site https://www.fieltorcedor.com.br/. Não-sócios conseguem pegar seu tíquete pelo site https://www.ingressoscorinthians.com.br/.

Os ingressos físicos estão sendo vendidos no Parque São Jorge, nas lojas Poderoso Timão do Shopping D e Shopping Tietê Plaza até às 19h. A oficial do clube na Rua Augusta também está comercializando, mas fecha às 17h.

Assim como em todos os clássicos no estado de São Paulo, a partida terá torcida única do mandante, no caso, do Corinthians.