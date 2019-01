Carille volta a testar time com Marllon e desenha titulares do Corinthians

O técnico Fábio Carille deu mais um indício de qual será sua equipe titular na estreia do Campeonato Paulista, contra o São Caetano, às 17h (de Brasília), na Arena. Em uma repetição da escalação escolhida na terça-feira, o comandante mandou a campo o zagueiro Marllon como companheiro e Henrique na defesa. Sornoza, porém, não pode ser assegurando no time inicial por causa de dores no tornozelo.

Carille começou o treinamento, sem goleiros, com Fagner, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Richard e Ramiro; André Luís, Jadson e Sornoza (Pedrinho); Gustagol. O time é basicamente o mesmo que encarou os santistas no final de semana e, aparentemente, será a aposta do treinador para esse começo de ano. Cássio, provável titular, não foi a campo pelo segundo dia seguido, mas deve retomar os trabalhos no gramado nesta quinta. Walter ficou no seu lugar,

A dúvida ficou por conta da utilização de Sornoza, que deixou o gramado reclamando de muitas dores no tornozelo esquerdo, sem apoiar o pé no chão e indo direto para a parte interna do CT. A primeira informação deu conta de uma pancada no local, com avaliação mais aprofundada nesta quinta-feira.

Pedrinho, que substituiu Sornoza atuando aberto pelo lado esquerdo, é o favorito para ficar com a vaga. Carille já deixou claro que pretende utilizar sempre um armador pelo lado do campo, auxiliando Jadson na construção das jogadas. Dessa forma, nomes como Mateus Vital, que atuou na armação central da equipe reserva, também entram na briga.

Os suplentes, por sinal, foram escalados com Caíque; Michel, Léo Santos, Pedro Henrique e Douglas; Thiaguinho e Araos; Pedrinho (Romero), Mateus Vital e Mosquito; Roger. Romero, em litígio com a diretoria devido à renovação emperrada com o clube, participou pela primeira vez de um coletivo, motivado apenas pela lesão de Sornoza. O jogador, no entanto, não deve ser utilizado enquanto não resolver a situação do seu vínculo, válido até a metade desta temporada.