Carille resume Corinthians: feliz com a vaga, preocupado com o desempenho

O técnico Fábio Carille fez um resumo que qualquer espectador da partida entre Corinthians e Santos na noite desta segunda-feira poderia fazer. Depois de perder por 1 a 0 no tempo do normal e classificar-se com uma longa disputa de pênaltis, vencida apenas na 16ª cobrança, o treinador mostrou felicidade de deixar o estádio do Pacaembu com a vaga na decisão do Campeonato Paulista, mas preocupado com o desempenho.

“Vou falar do confronto. A gente foi merecedor da vitória no primeiro jogo e hoje (segunda) a gente não jogou bem, tudo que a gente teve de estratégia a gente errou muito passe. E o Cássio mais uma vez mostrando porque é tão vitorioso e porque chegou em uma Copa do Mundo. Feliz com a classificação, mas muito preocupado com a atuação”, avaliou o comandante.

Para Carille, o time alternou muitos jogos bons e outros ruins neste início de temporada, chegando a um ponto baixo no clássico frente ao rival da Baixada Santista. Ele rechaçou, no entanto, qualquer preocupação em ser tachado de “retranqueiro” nas redes sociais.

“Se eu me preocupar com redes sociais eu tenho que me preocupar com outra coisa na minha vida. Não canso de me dizer que sou abençoado. A gente tem alternado muito entre bons jogos e jogos ruins. Repetindo, feliz pela classificação, mas muito triste pelo desempenho”, observou, explicando a opção de usar Pedrinho como titular.

“A ideia de jogar com o Pedrinho eu decidi na sexta-feira já, sabia que ia ter força de ataque se ficasse com a bola, só que a gente não conseguiu ter a bola. Então a por isso opção de voltar o Vagner Love ali para a gente competir mais, duelar mais com o Santos. Entregamos muito rápido a bola para o Santos”, concluiu.

Agora o Corinthians tem o São Paulo pela frente na luta pelo título do Estadual nos dois próximos domingos. Pela Copa do Brasil, o time também está classificado à quarta fase e apenas aguarda sorteio da CBF para descobrir seu adversário e as datas dos confrontos.