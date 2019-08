Carille reitera que não vai priorizar competição e comenta situação de Manoel

Sem perder após a parada da Copa América, o Corinthians subiu na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e conseguiu a classificação às quartas de final da Sul-Americana, onde enfrentará o Fluminense. Brigando nas duas competições, Fábio Carille reiterou a intenção de não priorizar nenhuma delas e revelou que os jogadores estão assimilando a opção.

“Meu grupo tá entendendo isso. Faltam três jogos antes de pensar na Sul-Americana de novo. Se não me engano, se a gente vencer o Goiás, entramos na de classificação da Libertadores no Brasileiro. Vamos jogar as duas competições, o grupo entendeu isso”, analisou.

Autor do gol solitário do Corinthians no empate diante do Palmeiras, Manoel tem contrato de empréstimo com o clube até o final deste ano. Faltando quatro meses para o fim do vínculo, o zagueiro é um dos pilares da equipe, mas o treinador optou por não cravar se o Timão vai tentar comprá-lo em definitivo.

“Muito cedo para falar. Ele tem empréstimo até dezembro, preocupação é melhora o time, ai daqui uns dias, mês que vem, começamos a falar de planejar a no que vem”, declarou o treinador.

“Estou feliz aqui, contente, com amizades, procuro me dedicar bastante, continuar trabalhando e espero que tudo vai dar certo”, analisou o defensor.