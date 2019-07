Carille pensa em utilizar Matheus Jesus como segundo volante

Contratado em maio deste ano após boa passagem pelo Oeste, Matheus Jesus ainda não recebeu oportunidade para atuar em uma partida oficial no Corinthians. Após atuar nos três amistosos da intertemporada e no jogo-treino contra o Juventus, o volante busca sua vaga na equipe de Fábio Carille.

O jogador avaliou o empate por 1 a 1 diante do Juventus, nesta segunda. O gol da igualdade foi marcado por Matheus Jesus já no final da partida.

“Foi um jogo de preparação para quem não vem jogando. Um jogo difícil, a equipe deles é muito boa, rápida e veloz. Primeiro tempo críamos bastante, mas pecamos um pouco na finalização. Segundo tempo criamos também e eu consegui fazer o gol no finalzinho. Agora é trabalhar no resto da semana para o jogo de domingo”, disse, em declaração à TV Corinthians.

No elenco do clube paulista, Carille conta com os volantes Ramiro, Gabriel, Ralf, Júnior Urso e Renê Júnior, além de Jesus. O volante ex-Santos e Ponte Preta falou sobre a posição que mais gosta de atuar.

“Como segundo volante, posição em que o Carille está pedindo para eu jogar. Ele está me preparando bem para quando eu possa entrar ajude o Corinthians. Foi como segundo volante que eu pude fazer um Campeonato Paulista muito bom e é a posição em que eu me sinto mais adaptado”, declarou.

Atualmente na 8ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro, com 15, o Timão volta a entrar em campo pela competição nacional neste domingo, dia 21, quando encara o Flamengo, na Arena, às 16h (de Brasília).