Carille pede paciência com Tiago Nunes: “Ideias de 12 anos não se mudam em dois meses”

Eliminado na pré-Libertadores e com chances remotas de avançar da primeira fase do Campeonato Paulista, definitivamente, Tiago Nunes não passa por um bom momento no Corinthians. Por hora, foram 12 partidas disputadas em 2020, com apenas três vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Apesar de ter somente dois meses de trabalho à frente do Timão, sua saída já é pedida por alguns torcedores e uma demissão não é descartada pela diretoria.

Diante do cenário conturbado, Fábio Carille, ex-treinador corintiano, conhecido por ideias adversas as de Tiago Nunes, pediu paciência e acredita que um bom tempo de trabalho vai render frutos ao Alvinegro.

“O clube tem que ter paciência. As coisas não mudam fácil assim. Ideias de 11 anos não se mudam em dois, três meses. Tem que dar apoio, paciência e acreditar no trabalho”, comentou o atual técnico do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, em entrevista ao canal SporTV.

Tiago foi contratado no fim de 2019 com o objetivo de mudar a cara do Corinthians dos últimos anos, acostumado com um padrão defensivo. Aos poucos dando sua cara ao time, adotando ideias mais ofensivas, o treinador, contudo, precisa dar uma rápida resposta se quiser continuar no comando e dar sequência ao contestado trabalho.