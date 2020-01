Carille passa por procedimento no joelho e deve perder treino do Corinthians

Fábio Carille passou por um procedimento médico no joelho na tarde dessa segunda-feira. O técnico tem sofrido com dores no local por causa de um problema na cartilagem. Agora, a expectativa é que Carille consiga correr e bater na bola durante os treinamentos do Corinthians sem a mesma dificuldade dos últimos tempos.

A princípio, o procedimento seria feito pela manhã, mas acabou sendo retardado para que novos exames fossem analisados. Por isso, o treinador corintiano conseguiu comandar a atividade no CT Joaquim Grava.

Por volta das 14h dessa segunda, Fábio Carille foi à clínica do doutor Joaquim Grava, consultor médico do clube, fez o que era preciso e se dirigiu para casa, iniciar a recuperação, cerca de duas horas depois.

A recomendação é de “perna para o alto e repouso total” por pelo menos um dia, mas não está descartada a presença do comandante no CT nesta terça. Certo apenas é que o auxiliar Leandro Silva, o Cuca, comandará a atividade.

Fábio Carille já deve ir a campo na quarta-feira, dia de treino totalmente fechado, para começar a esboçar a equipe do Corinthians que vai pegar o Santos no sábado, às 17h, na Arena. Aliás, Cuca é quem ficará a beira do gramado no clássico, já que Carille foi expulso na derrota corintiana para o Cruzeiro.

