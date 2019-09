Carille escala substituto de Fagner no Corinthians

O técnico Fábio Carille deu fortes indícios sobre o substituto de Fagner para o jogo contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Em treino específico realizado nesta quinta-feira, o comandante montou a defesa com Michel Macedo na lateral direita.

Carille conta com vários desfalques em seleções nacionais: Fagner (Brasil), Pedrinho (olímpica), Sornoza (Equador) e Araos (Chile). Boselli, liberado para treinar depois de entorse no tornozelo no início da semana, deixou a atividade com um incômodo no local e demanda atenção do departamento médico.

A maior dúvida para o jogo de sábado, às 11h, em Itaquera está na vaga de Pedrinho. O veterano Jadson é o principal favorito para a vaga.