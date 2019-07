Carille esboça Corinthians com mudanças e Boselli no comando de ataque

Depois de perder para o Botafogo-SP por 2 a 1 no último sábado, o Corinthians deve ter mudanças na escalação inicial para o próximo teste, marcado para esta quinta-feira, no Serra Dourada, diante do Vila Nova. No treino desta terça-feira, realizado no Centro de Treinamentos Joaquim Grava, Fábio Carille esboçou um possível titular com mudanças, a principal delas no comando do ataque, com a entrada de Boselli.

De acordo com o que foi testado pelo treinador Alvinegro na segunda parte da atividade, após o aquecimento e um trabalho de triangulações com finalização, quem deve perder o lugar em relação ao embate do último fim de semana para a entrada do centroavante argentino, que reconheceu a atuação ruim em Ribeirão Preto, é Mateus Vital. No restante, o time foi composto por: Walter; Bruno Méndez, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso; Régis, Pedrinho e Vagner Love; Boselli.

Assim como na última segunda-feira, Pedrinho foi testado em um posicionamento diferente do comum no clube do Parque São Jorge e onde foi destaque no Torneio de Toulon com a Seleção Olímpica: pelo meio. Dessa forma, Régis ficou aberto pelo lado direito e Love pelo esquerdo, ambos municiando o comando do ataque. O time reserva foi composto por: Caíque; Romero; João Victor, Marllon e Carlos Augusto; Gabriel e Matheus Jesus; Araos, Sornoza e Vital; Janderson.

A atividade, no entanto, contou com desfalques. Pelo segundo dia consecutivo, Gustagol permaneceu na parte interna do CT realizando trabalhos específicos sob supervisão dos preparadores físicos. Já a dupla Clayson e Everaldo participou do aquecimento, mas depois realizaram exercícios separados no campo anexo e devem seguir como desfalques para o amistoso diante do Vila Nova nesta quinta-feira.

Em recuperação de dores musculares desde a semana passada, Ramiro e Jadson também não foram a campo, assim como o lateral-direito Michel Macedo, que se recupera de uma contratura muscular na coxa direita sofrida ainda antes da pausa da Copa América. Renê Jr, por sua vez, fez trabalhos alternativos em campo depois de participar do aquecimento.

Nesta quarta-feira, o Corinthians realiza seu último treino antes da viagem para Goiânia. O amistoso frente ao Vila Nova, marcado para esta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Serra Dourada, será o penúltimo antes da reestreia na temporada, marcada para o dia 14 de julho, na Arena Corinthians, frente ao CSA.

