Carille brinca sobre carona para Roger Machado: “Está sem grana”

O técnico Fábio Carille mostrou um lado mais bem humorado na manhã desta sexta-feira, após o treino do Corinthians, no CT Joaquim Grava. Depois de alguns entreveros com jornalistas, o treinador abriu um sorriso quando foi questionado sobre a carona dada ao técnico do Palmeiras, Roger Machado, na saída do Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), na última quinta-feira.

Aparentemente confortável para tratar do tema, o treinador saiu um pouco da seriedade que pautava suas respostas sobre o Derby deste sábado, às 16h30 (de Brasília), Carille ensaiou um mistério para explicar a situação inusitada e brincou sobre o que seria uma difícil realidade financeira do arquirrival, atualmente em ótima situação econômica.

“Não sei se eu devia falar isso… mas o Palmeiras está com o salário atrasado, ele teve que vender o carro, estava a pé. Por isso dei a carona (risos)”, comentou o comandante corintiano, esclarecendo que não deu qualquer pista da sua equipe para o adversário durante os minutos em que conviveram dentro do carro.

“Não falamos nada, nem olhei para a cara dele (risos). É o seguinte, eu respeito muito o Roger mesmo sem ter uma proximidade com ele. De tanto que trabalhei com o Tite e o Cleber (Xavier, auxiliar do técnico da Seleção), eles falavam muito bem da pessoa. Isso eu falei para ele. Não somos amigos, mas temos o respeito de um pelo outro por isso”, continuou o treinador.

Na Academia de Futebol, quando questionado sobre a carona com Carille, o palmeirense Roger Machado também adotou tom amistoso. “Por vezes, imaginam que os profissionais são inimigos fora do campo. O tempo e a rotina nos impedem de sentar para tomar um café, mas o clima não é de animosidade. Gostaria de ter perguntado a estratégia para a final, mas fiquei um pouco sem jeito e só agradeci pela carona”, contou.

Em busca de uma melhor relação entre os técnicos, objetivo constantemente citado por Carille em suas entrevistas, o corintiano já adotou uma medida nos jogos, levando pessoalmente a escalação aos seus adversários no vestiário. Para ele, é importante que a classe se una como acontece na Europa, onde treinadores trocam ideias cotidianas sobre a profissão.