Carille abre mão de mistério e arma Corinthians com Ramiro e Pedrinho de meia

A pressão parece ter mexido com Fábio Carille. Na manhã dessa sexta-feira, o técnico abriu mão do mistério e permitiu que a imprensa assistisse ao treino da equipe no CT Joaquim Grava, inclusive no momento da atividade tática.

Assim, também foi possível perceber que uma nova estratégia será montada para a partida de domingo, contra o Flamengo, no Maracanã.

Carille vai dar oportunidade para Pedrinho iniciar como meia centralizado. Ramiro será o ponta direita e Mateus Vital ocupará o lado esquerdo. Clayson e Sornoza saem do time.

A provável escalação do Corinthians, então, terá: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Carlos; Ralf e Júnior Urso; Ramiro, Pedrinho e Mateus Vital; Gustavo.

Danillo Avelar, suspenso, Vagner Love, machucado, e Everaldo, em transição, são os desfalques para o confronto da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em compensação, Mauro Boselli volta a ficar à disposição após cumprir suspensão contra o CSA.

Aliás, no treino dessa sexta, Love ficou a maior parte do tempo na parte interna do CT, tratando. Depois, correu em volta dos campos, sem contato com bola. Everaldo já participa dos trabalhos no campo desde a semana passada e só deve voltar para o Derby com o Palmeiras.

O Corinthians é o sétimo colocado na tabela de classificação, com 45 pontos, e não vence há sete rodadas. A missão de acabar com o jejum e não se distanciar do grupo que garante vaga à Libertadores será justamente contra o líder Flamengo, que soma 68 pontos.