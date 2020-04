Cantora britânica posa com camiseta do Corinthians e agita Fiel

De surpresa, a cantora britânica Cher Lloyd agitou a torcida do Corinthians neste domingo. Através de suas redes sociais, a artista publicou fotos em que aparece vestindo uma camiseta do Timão, e a nação corintiana não perdeu tempo para invadir os comentários.

A cantora, famosa pelos hits na música pop, não fez menção ao clube na legenda da foto, apesar da camiseta. Em meio à pandemia da covid-19, ela apenas disse: “Espero que todos vocês estejam ‘ok’ e encontrando razões para sorrir”.

Ainda assim, não demorou para a Fiel aparecer em massa nos comentários da publicação de Cher Lloyd. Alguns mostraram surpresa, enquanto outros festejaram e elogiaram a camiseta vestida pela cantora.

I hope you’re doing okay and finding reasons to smile ❤️ https://t.co/Mwvc3YqVXl pic.twitter.com/scCxybtBt3

— Cher Lloyd (@CherLloyd) April 5, 2020