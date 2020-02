Cantillo pede inteligência ao Corinthians, mas avisa: “Vamos jogar o semestre”

Cantillo chegou ao Corinthians há menos de um mês, mas se mostrou completamente ciente da pressão e responsabilidade do time para o confronto dessa quarta-feira, contra o Guaraní-PAR, pela Copa Libertadores da América.

“Sabemos a responsabilidade que teremos, que vamos jogar o semestre em uma partida. Vai ser um compromisso difícil, mas creio que estamos preparados para enfrentar”, avisou o colombiano, em entrevista coletiva concedida nesta terça, no CT Joaquim Grava.

“Na casa deles, eles se fecharam bem, mas construímos para conseguir, no mínimo, um empate. Amanhã, temos de ser inteligentes, ter paciência, não podemos nos desesperar”.

A todo momento, Cantillo deu seu recado. A cada resposta, o camisa 24 fazia questão de salientar que o caráter decisivo não pode atrapalhar a equipe, apesar de todos os jogadores terem total noção da necessidade de conseguir a classificação na Arena.

“Sabemos que o Guaraní é um rival difícil. Isso é passado. Amanhã, temos que refazer a história. Estamos jogando o semestre. Sabemos o quão importante é a Libertadores. Somos conscientes do que temos que fazer”, explicou.

“Às vezes, a gente não quer pensar no jogo, mas sempre o jogo está na mente. Querendo que comece logo para fazer as coisas bem. É preciso ter tranquilidade para fazer as coisas bem. Sou tranquilo e tento não pensar muito no jogo para manter a calma”, concluiu Cantillo.