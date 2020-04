Campanha do Corinthians sobre Holocausto vai à final de festival

A campanha que o Corinthians realizou em novembro de 2019, sobre o Holocausto, é finalista de um festival americano de criatividade, o Festival One Show, que ocorre em Nova Iorque, no mês de maio.

Em uma partida contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro de 2019, o time alvinegro entrou em campo com uma estrela amarela em cima de seu escudo, relembrando o começo da Noite dos Cristais, evento que marcou o início da perseguição dos nazistas aos judeus. Além disso, a Arena Corinthians recebeu um exposição em fotos chamada “Sobreviventes do Holocausto”.

A ação, que foi realizada em parceria com a agência Tech and Soul e com o Memorial do Holocausto, concorrerá a três categorias no One Show. São elas “Out of Home”, peças que veiculam em ambiente externo, “Experiential & Immersive”, ações que criam uma experiência e uma imersão no produto, e “IP & Products”, destinada a desenvolvimento de novos produtos.

“É super gratificante ver um trabalho seu ser reconhecido no mundo todo. Mostra que, assim como nosso futebol, a nossa comunicação e a nossa criatividade têm níveis globais. Tanto para o Memorial quanto para o Corinthians, o importante é a repercussão que isso cria no mundo todo. A gente teve o nome do Corinthians e a causa do Memorial do Holocausto sendo discutida e sendo levada para mais de 20 países no mundo. E agora com essa premiação, você consegue ampliar ainda mais essa visibilidade para a marca Corinthians e o Memorial do Holocausto. A gente espera que o resultado final traga algum prêmio. Mas só de ser finalista e fazer parte do seleto grupo de trabalhos mais importantes e criativos do mundo já é uma grande vitória” afirmou Cláudio Kalim, CEO da agência Tech & Soul.

