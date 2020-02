Camacho é a boa notícia do Corinthians antes da estreia na Libertadores

O Corinthians viaja na tarde desta terça-feira para Assunção, no Paraguai, local da estreia da equipe alvinegra na Copa Libertadores da América. Antes, Tiago Nunes comandou um treino no CT Joaquim Grava e ganhou uma boa notícia.

Camacho se recuperou do problema no quadril e não será desfalque para o duelo com o Guaraní-PAR, agendado para às 21h30 (horário de Brasília) da quarta-feira.

O volante deixou o clássico com o Santos logo no início do segundo tempo com muita dor na região. Na ocasião, Camacho foi visto saindo da Arena mancando e com semblante de preocupação.

Dessa forma, apesar do treinador corintiano não ter revelado a escalação para o próximo compromisso, o Corinthians deve ter: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sidcley; Camacho, Cantillo, Luan, Janderson, Everaldo e Boselli.

A imprensa só pôde acompanhar a primeira parte da atividade desta terça. Primeiro, o elenco foi orientado com auxílio de vídeos, na área interna do CT. Na sequência, os jogadores de linha fizeram o aquecimento no gramado ao passo que os goleiros aperfeiçoaram a saída de bola com os pés.

Ramiro e Danilo Avelar são os desfalques.