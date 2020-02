Camacho avisa que está 100% e Luan explica oscilação no Corinthians

O treinamento desta terça-feira confirmou a presença de Camacho na parte de quarta-feira, contra o Guaraní, pela estreia da equipe na Copa Libertadores da América. E o próprio atleta fez questão de refutar qualquer dúvida sobre sua condição para ajudar o Corinthians no Paraguai.

“Não foi uma lesão, senti uma dor no quadril e saí mais por precaução do que pela dor. Já estou 100%. Não estou indo no sacrifício, não. Fiz todos os movimentos, estou 100%”, avisou, em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava.

Campeão Brasileiro em 2017 ao lado de Gabriel, Camacho agora é utilizado em uma posição diferente por Tiago Nunes, ao lado de Victor Cantillo, e tem recebido muitos elogios pelo início de temporada.

“Eu jogava mais de segundo volante, às vezes mais de meia, e agora de primeiro, estou mais fixo, tem dois anos já nessa aposição. Me encontrei ali, estou confiante, confortável, jogando melhor”.

Outro entrevistado do dia foi Luan, para muitos o principal reforço do Corinthians para a temporada 2020. O meia tem sido responsável pela armação das jogadas de ataque. Na coletiva desta terça, o ex-gremista também falou sobre seu posicionamento e o motivo de oscilar no jogo, em algumas oportunidades.

“Na minha posição, às vezes você fica um pouco sem pegar na bola, por estar muito próximo das linhas. Eu brinco com Ramiro, que eu quero estar perto da bola todo o tempo, mas não tem problema nenhum (pessoas criticarem e cobrarem mais participação), minha carreira toda eu joguei dessa forma. O que falam lá fora não têm diferença nenhuma. Quero poder ajudar, seja com gols, assistências, essa é minha forma de jogar. Às vezes, por estar entre as linhas, fico sem pegar na bola, mas isso não me atrapalha, o importante é contribuir de alguma forma para o time”.

O Corinthians viaja nesta terça para Assunção, encara o Guaraní às 21h30 (horário de Brasília) na quarta-feira e já estará no Brasil na quinta, para a sequência do Campeonato Paulista. A partida de volta e decisiva pela segunda fase da Libertadores está marcada para o dia 12, em Itaquera.