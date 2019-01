Corinthians entra na briga para tirar zagueiro Igor Rabello do Botafogo

O Corinthians pode entrar na negociação para ter Igor Rabello, do Botafogo. Outro interessado no jogador, o Atlético-MG prepara uma oferta de R$ 15 milhões. Entretanto, o clube do Parque São Jorge incluiria o lateral-esquerdo Moisés e o volante Jean em definitivo. Os dois atuaram pelo Glorioso em 2018. A informação é do canal Fox Sports.

Além da quantia em dinheiro, o Galo inclui o empréstimo do zagueiro Gabriel por um temporada. No entanto, os cariocas enxergam os valores como menores que o ideal e torcem para que um grande europeu se interesse pelo defensor de 23 anos.

Assim, a ida do zagueiro Igor Rabello para o Atlético-MG parece cada vez mais distante. A diretoria do Botafogo não respondeu a proposta do clube mineiro pelo defensor, pois espera uma proposta da Europa pelo jogador.

Enquanto não define a situação de Igor Rabello, a diretoria busca recursos para pagar pelo menos um mês de salários do elenco sob o risco de perder jogadores na Justiça. O Glorioso deve dois meses de salários e direitos de imagem dos atletas.