Boselli volta ao palco do primeiro gol pelo Corinthians em Ribeirão Preto

Neste sábado, o Corinthians enfrenta o Botafogo-SP às 20h (de Brasília), na Arena Eurobike, para das as primeiras respostas ao treinador Fábio Carille quanto a primeira semana de trabalho depois da pausa da Copa América. Mas, ao mesmo tempo, o amistoso pode servir para Mauro Boselli tentar se recuperar da seca de gols com a camisa Alvinegra, já que o argentino irá voltar ao palco de seu primeiro gol pelo clube.

Dia 24 de fevereiro de 2019, o Corinthians mediu forças com o Pantera no Estádio Santa Cruz, modernizado e recém-nomeado Arena Uerobike, e venceu por 1 a 0, com gol marcado por Boselli. Aos 37 minutos do segundo tempo, Gustagol escorou cruzamento da esquerda para o centroavante argentino mostrar o faro de gol e escorar para o fundo das redes. Na ocasião, o argentino fazia o sexto jogo com a camisa do Corinthians e marcado pela primeira vez.

Contratado dia 4 de janeiro de 2019 como a referência do ataque do Corinthians, Boselli ainda não conseguiu se firmar em solo brasileiro. Ao todo, foram 22 jogos disputados, mas apenas dois gols marcados. Além do tento em Ribeirão, o argentino marcou frente a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro.

Neste sábado, Boselli deve atuar apenas nos 45 minutos finais do amistoso. Isso porque a ideia da comissão técnica liderada por Fábio Carille é utilizar times diferentes em cada tempo. A equipe titular deve ser formada por: Walter; Bruno Méndez, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso, Pedrinho, Mateus Vital e Régis; Vagner Love. Antes do retorno, o Timão ainda enfrenta Vila Nova e Londrina.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com