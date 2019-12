Boselli tem queda na média de gols em relação aos últimos anos

Terceiro artilheiro do Corinthians na temporada, Mauro Boselli foi uma das grandes contratações do Timão em 2019. No entanto, o ano não foi dos melhores para o argentino em termos de média de gols, já que ele registrou o pior desempenho na estatística desde a temporada 2012/13.

Neste ano, Boselli balançou as redes dez vezes em 45 partidas disputadas, anotando uma média de 0,22 gol por jogo. Em 12/13, quando jogou pelo Palermo, da Itália, e pelo Wigan Athletic, da Inglaterra, o atacante somou quatro tentos em 20 partidas (média de 0,2).

No período, o argentino viveu sua melhor fase na temporada de 2017/18, quando disputou 41 jogos pelo Club León, do México, e foi às redes em 29 oportunidades, com média de 0,7 gol por jogo. Ele se destacou também em 2015/16, tendo marcado 26 tentos em 40 partidas (média de 0,65).

Apesar disso, o camisa 17 ainda registrou o segundo melhor desempenho entre os jogadores do Corinthians, ficando à frente de Vagner Love, companheiro de posição que anotou 11 gols em 59 jogos (0,19). Ele só foi pior que Gustavo, artilheiro do ano com 14 gols em 53 jogos (0,26).

Com Tiago Nunes como técnico em 2020, o Timão deve adotar um estilo mais ofensivo na próxima temporada, o que deve contribuir para o aumento no número de bolas na rede dos atacantes alvinegros. O primeiro teste do novo treinador está previsto para o dia 15 de janeiro, às 20h (de Brasília), contra o New York City FC, pela Copa Flórida.