Boselli explica acordo para renovação no Corinthians e cita grandeza do clube

Contratado no início de 2019 pelo Corinthians, Boselli tem vínculo com o Timão até o fim desta temporada. Em entrevista ao jornalista Rubén Rodríguez da Fox Sports México, o atacante explicou a existência de uma acordo para renovação por mais um ano.

“Tenho contrato até o fim do ano com o Corinthians e já existe uma renovação acordada para jogar um ano mais, caso o clube e eu estivermos de acordo. Já temos o contrato acordado, só precisamos dizer sim ou não”, contou.

“Vamos falar disso mais adiante, agora não falamos disso, mas parece que é uma decisão do clube, se querem continuar contando com os meus serviços. Não é (uma renovação) automática, é uma renovação que já está acertada. Meu contrato vai até esse ano e a partir disso vamos conversar com o clube, se querem que eu siga, ou que eu saia”, explicou o argentino de 34 anos.

Titular da equipe de Tiago Nunes, Boselli soma 61 jogos, sendo 42 como titular, e 17 gols com a camisa do Timão. Nesta temporada, são seis tento marcados em 11 partidas.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“(Ficaria) sim. A verdade é que (o Corinthians) é um clube que, conhecendo de fora sabia que era grande, mas estando dentro do clube, me dei conta que era maior do que eu pensava”, respondeu o atacante perguntado se seguiria mais um ano no Alvinegro.

“Não apenas no aspecto futebolístico e da torcida que todo mundo conhece, mas pelo o que é o dia a dia, pelos trabalhadores, desde os cozinheiros até quem corta a grama do campo. Um clube que traz toda a comunidade para trabalhar e por isso é um dos mais grandes da América”, concluiu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com