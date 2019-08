Boselli confirma propostas de transferência, mas diz que fica no Corinthians

Especulado em muitos clubes do exterior, o atacante Boselli publicou em seu perfil pessoal no Twitter, nesta terça-feira, que fica no Corinthians apesar das propostas.

“Em relação a todos os rumores destes últimos dias, quero confirmar que tive aproximações de clubes do Brasil e do exterir. Minha respostas para todos foi a mesma. Quero seguir no Corinthians, brigando pelo meu lugar na equipe e ajudando quando o treinador precisar”, disse o atacante na publicação.

Sem conseguir se firmar como titular na equipe de Fábio Carille, Boselli chegou a ser especulado em clubes de fora do Brasil. O principal deles foi o Boca Juniors, mas o clube argentino está próximo de fechar com Franco Soldano, do Olympiacos, de acordo com o jornal Olé.

Boselli chegou ao Corinthians em janeiro deste ano, mas desde então não conseguiu confirmar a titularidade. No início do ano, viu Gustagol brilhar no Campeonato Paulista, e durante o Brasileirão, Vagner Love tem sido a principal referência do ataque alvinegro.

Ainda assim, a comissão técnica de Fábio Carille já reafirmou o desejo de manter o jogador no elenco. Boselli tem 30 jogos com a camisa do Timão, com quatro gols marcados.