Boselli celebra gol e futebol apresentado pelo Corinthians

O Corinthians se impôs diante do frágil Avaí, já rebaixado à Série B, e venceu sem correr grandes riscos no campo de defesa na noite desta quarta-feira. O centroavante Mauro Boselli, responsável por fechar o placar em grande estilo, celebrou seu belo gol e o futebol apresentado pelo Corinthians em Itaquera.

O goleiro Cássio precisou trabalhar nos primeiros minutos, mas o Corinthians passou a mandar na partida após abrir o placar por meio de cabeçada certeira de Gustavo. No segundo tempo, o meio-campista Junior Urso e o próprio Boselli aumentaram a diferença.

“Foi importante pelo rendimento do time. Acho que jogamos muito bem e poderíamos ter marcado mais gols. A verdade é que dá gosto de ver o Corinthians jogar dessa maneira e acho que a torcida também foi embora muito contente”, disse Boselli ao Premiere.

Colocado no lugar de Gustavo, o argentino usou o peito para anotar um golaço ao completar cruzamento de Fagner da direita. “Importante. Sofri uma lesão que me deixou fora do jogo contra o Botafogo e, agora, tive a confiança de entrar poucos minutos, mas estou realmente contente por voltar a marcar”, afirmou Boselli.

Com 53 pontos, o Corinthians sobe para a sétima colocação do Campeonato Brasileiro e se aproxima do rival São Paulo. O time tricolor tem apenas um ponto a mais e ainda entra em campo para enfrentar o Vasco às 20h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Morumbi.

Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18 horas de domingo, o Corinthians encara o Atlético-MG, no Estádio Independência. Até o final do torneio, o time defendido pelo centroavante Boselli ainda enfrenta Ceará (visitante) e Fluminense (mandante).