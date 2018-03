Bem contra os grandes, Timão não repete desempenho contra pequenos

Disputar grandes jogos não tem sido um problema para o Corinthians na atual temporada. Muito pelo contrário. Nos três primeiros clássicos deste ano, o time de Fábio Carille conquistou duas vitórias, sobre São Paulo e Palmeiras, e um empate, contra o Santos, todos pelo Campeonato Paulista. Na Libertadores o clube do Parque São Jorge também vai muito bem, obrigado. O grande mistério é o fato de o Timão não conseguir repetir o desempenho em partidas de menor expressão, fato que o próprio volante Gabriel admitiu.

“No ano passado nós sofremos um pouco no começo justamente com isso. Depois, a equipe engrenou e conseguiu fazer bons jogos contra qualquer tipo de adversário. Esse ano nós temos uma mesma base, mas há jogadores novos chegando, que estão entendendo o que é o Corinthians, como as coisas funcionam por aqui”, afirmou o camisa 5 do Timão.

Considerando somente as partidas oficiais, até aqui o Corinthians entrou em campo 15 vezes e somou quatro derrotas. O time de Fábio Carille acabou sendo superado pela Ponte Preta (1 a 0), Santo André (2 a 1), São Bento (1 a 0) e Bragantino (3 a 2).

“Acredito que isso vai se repetir menos até porque nós sabemos que todos os jogos são importantes. Estamos totalmente focados em nos classificar na quinta-feira. Sentimos dificuldades em alguns jogos nesse ano, não nos clássicos, nem na Libertadores, mas isso faz parte. Tenho certeza que esses detalhes vão se ajustar o mais rápido possível, como foi ano passado”, completou Gabriel, garantindo um Corinthians mais compromissado na próxima quinta-feira, em Itaquera, onde buscará a classificação à semifinal do Paulista.

