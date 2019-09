Avelar não reclama de jogar de manhã e faz análise do Corinthians

O Corinthians novamente entrará em campo às 11 horas (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Na última vez que atuou logo cedo, a equipe acabou sofrendo um duro empate com o Ceará, depois de abrir dois gols de diferença dentro da Arena de Itaquera.

Nesse domingo, de novo na Zona Leste paulistana, o adversário é o Vasco da Gama. Oportunidade para reagir também depois da eliminação na Copa Sul-Americana. Por isso, Danilo Avelar não quer saber de reclamação pelo fato de jogar antes do almoço.

“O fator 11h é sempre um ponto de interrogação. Mas se tiver dificuldade, é para os dois. Falta concentração, equilíbrio, ter isso o jogo inteiro. Teve jogo que deixamos a desejar 20 minutos, foi assim contra Fluminense e Ceará. Carille nos passou para ter equilíbrio total no jogo para poder manter sempre a consistência do jogo”, apontou o lateral, ciente que o campeonato chegou em um momento delicado, com calendário apertado.

“Preparação mental, física, se cuidar em campo, fora de campo, é maratona de jogos. Corinthians não pode pecar em pequenos detalhes. Bom de jogar quarta e domingo é ter oportunidade rápida de reverter situações do jogo anterior”, concluiu.

