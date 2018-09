Avelar marca o primeiro gol pelo Corinthians e vibra por vitória

Confira este e outros vídeos em

O lateral esquerdo Danilo Avelar foi o herói da vitória do Corinthians ao marcar o gol da virada sobre o Sport, seu primeiro com a camisa do clube, mas deixou de lado os louros pelo feito. Contente por ter empurrado para o gol um desvio de Romero após cruzamento de Clayson, o defensor preferiu exaltar os três pontos conquistados como mandante após uma série muito complicada no torneio.

Até entrar em campo na noite deste domingo, o Alvinegro, comandado há dez dias pelo técnico Jair Ventura, vinha em uma série de apenas uma vitória em oito jogos disputados pelo Campeonato Brasileiro. Preocupado com a aproximação da zona de rebaixamento, agora controlada, Avelar frisou que a vibração foi um alívio para todos no elenco.

“Em casa o importante é ganhar, não temos que pensar em performance, mas sim em vitórias. Temos que acreditar nas jogadas até o final, coloquei o máximo de empenho para chegar e consegui ser feliz”, afirmou o atleta, que, na avaliação do comandante, deve se soltar mais daqui para frente.

“Avelar vinha recebendo algumas críticas, então esse gol pode ser importante para ele sair mais um pouco. A gente sabe que, quando o jogador está sem confiança, ele procura jogar mais simples, não tentar nada mais elaborado”, avaliou Jair, que tem como opção apenas o jovem Carlos, de 19 anos, alçado recentemente das categorias de base.

Com o resultado, o Timão chega aos 33 pontos, voltando a vencer depois de quatro rodadas e chegando à oitava colocação, um ponto atrás do Cruzeiro, ambos ainda distantes do G6. Além disso, mantém o Leão com 24, deixando o adversário e a zona de rebaixamento longe de si.

Na próxima rodada, os comandados de Jair Ventura encaram o Internacional, que entrou neste final de semana como líder da competição. O duelo está marcado para as 16h (de Brasília) do domingo, na Arena Corinthians.