Avelar garante vestiário “blindado” no Corinthians e avalia eliminação

Danilo Avelar foi o escolhido para conceder entrevista coletiva na manhã dessa sexta-feira, a primeira no Brasil desde que o Corinthians chegou do Equador. Depois do trabalho no campo do CT Joaquim Grava, o lateral esquerdo atendeu a imprensa e fez questão de passar todo respaldo possível ao técnico Fábio Carille, principalmente por causa das polêmicas criadas em cima das últimas declarações em entrevistas recentes.

“Ambiente só nós que vivemos sabemos o que acontece. De fora são apenas burburinhos, não podemos deixar outros lugares serem exemplos para nós. Nosso ambiente é blindado de polêmicas, Carille dá ouvido para todos os atletas. Estamos contentes com o que Carille nos mostra. Não é só culpa dele, muitas vezes são nós jogadores que não conseguimos fazer o que ele passou. É um grupo, não estamos descontentes com ele. Compramos a ideia do Carille e confiamos 100%”, afirmou Avelar.

Sobre a eliminação na semifinal da Copa Sul-Americana diante do Independiente del Valle, o experiente corintiano foi mais um a ressaltar que o grande problema no confronto foi a partida em casa, quando o Timão perdeu por 2 a 0.

“Óbvio que estamos chateados, fica aquele gostinho que em casa deixamos a desejar. Lá tivemos uma grande atuação com a altitude, sem tirar o mérito do adversário, um dos times mais difíceis que joguei contra, tem uma ideia de jogo positiva e interessante. Pecamos em casa”, avaliou, antes de falar sobre os 2.850 metros de altitude em Quito.

“(Atrapalha) um pouco sim, atrapalha no aspecto físico. Aparentemente nem tanto, mas a velocidade da bola incomoda um pouco. Você está acostumado com um posicionamento diferente. E enfrentar o Del Valle com pontas de muita velocidade, tem de estar bem posicionado, a velocidade da bola é bem maior. Isso incomodou um pouco, os passes, chutes e lançamentos… Até se acostumar leva tempo”, concluiu.

