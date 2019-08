Avelar fala sobre volta por cima no Corinthians e brinca com apelido “Avelenda”

Da chegada por empréstimo sob desconfiança em julho de 2018 até a sua compra em definitivo em junho deste ano, Danilo Avelar passou por diferentes momentos com a camisa do Corinthians. Hoje, o lateral-esquerdo é peça de confiança não só da comissão técnica, mas também da Fiel.

O atleta falou sobre a volta por cima que deu neste período. Segundo ele, o contexto da equipe tem influência direta no seu desempenho.

“Quando eu vim, já imaginava que seria um período de adaptação, de turbulência. Era um período em que o Corinthians também não estava legal, então isso tudo influencia. Eu também sabia que as coisas iriam ficar boas. O bom de estar em um momento ruim é que qualquer hora vira bom. Agora tenho que continuar provando que as coisas vão melhorar mais ainda. Não posso relaxar”

“Consegui suprir aquela turbulência, e aconteceu porque eu acreditei no meu potencial. Consequentemente o clube está bem e isso também influencia no individual. Não só comigo, mas também de todos os atletas. Fico muito feliz, muito tranquilo e não vai acontecer só comigo. Vai acontecer com várias pessoas. Esse momento de adaptação é o protocolo do futebol. Basta ao atleta saber absorver as coisas positivas, deixar as negativas de lado e acreditar em si”, completou o lateral.

A moral é tanta que o jogador recebeu o apelido de “Avelenda” da torcida corintiana. O camisa 35 comentou sobre a brincadeira da Fiel.

“Isso é a torcida. Os caras ficam me iludindo. Não pode isso”, brincou. “A gente leva na boa, na esportiva. Se estão criando esses palavreados legais é porque de alguma forma eu estou agradando. Então, que continue assim”, encerrou Avelar.

