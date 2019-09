Autor de gol olímpico contra o Corinthians viu Cássio adiantado

Assim como Cássio revelou nunca ter levado um gol olímpico, o autor do tento, Leandro Carvalho, também nunca tinha marcado dessa forma. Na saída do campo, o jogador do Ceará disse que viu o goleiro adiantado e, com o tempo da partida chegando ao fim, resolveu arriscar. O gol olímpico nos acréscimos deu o resultado final, o empate por 2 a 2.

“Na verdade eu nunca tinha feito gol olímpico. Então, no primeiro escanteio, eu vi que ele (Cássio) adiantou um pouco e no segundo eu olhei para o tempo, vi que já estava nos 44, e ele adiantou de novo, foi quase para a marca do pênalti, eu simplesmente pensei ‘já está perdendo de 2 a 1, o jogo vai acabar, vou bater direto, dar um chute de três dedos, ver se alguém desvia e vai pro gol’. Minha felicidade foi que foi direto para o gol”, disse na saída de campo ao canal Premiere.

E deu certo. O Corinthians ia vencendo os cearenses por 2 a 1 na Arena, na manhã deste sábado, com gols de João Lucas (contra) e Vagner Love ainda no primeiro tempo. Thiago Galhardo diminuiu e, no fim do jogo, em cobrança de escanteio, Leandro Carvalho chutou bonito para empatar em gol olímpico.

Com o resultado, o alvinegro foi aos 32 pontos e segue momentaneamente na terceira posição, mas perdeu a chance de encostar em Santos e Flamengo (36), além de precisar torcer por tropeços de São Paulo e Palmeiras para não deixar o G4. O Ceará, por sua vez, quebra uma sequência de três derrotas, alcança os 21 pontos e ocupa provisoriamente a 12ª colocação.