Atacante do Corinthians admite “alegria” com crise no Palmeiras

Gustavo é conhecido por sua sinceridade, espontaneidade e bom-humor. Na entrevista coletiva dessa terça-feira, o herói da vitória do Corinthians no último domingo acabou talvez sendo vítima da própria falta de malícia. Em tom descontraído, e não provocativo, o centroavante alvinegro falou sobre o momento conturbado que vive o Palmeiras, arquirrival do Corinthians e que na noite desta segunda optou por demitir o Luiz Felipe Scolari.

“A gente fica alegre um pouco com o que vem acontecendo com o Palmeiras, mas a gente tem que focar no nosso trabalho e deixar que os torcedores que fiquem brincando com eles”, afirmou Gustavo, para em seguida admitir que também deu aquela secada nos palmeirenses na partida contra o Grêmio. “Só o (jogo) da Libertadores”, brincou.

Na última rodada, o Corinthians ultrapassou o Palmeiras na tabela de classificação. O Timão soma um ponto a mais (31 a 30), mas o alviverde tem um jogo a menos, o que pode mudar o cenário em breve.

De qualquer maneira, o time de Gustavo é o único paulista que ainda disputa um torneio além do Brasileiro. No caso, a Copa Sul-Americana. Mesmo assim, o centroavante tem convicção que sua equipe tem condição de brigar nas duas frentes.

“Tem muitos jogos ainda para acontecer, sem dúvida a gente vai brigar sim pelos dois títulos que estamos disputando. Sabemos da nossa capacidade, então, não vamos largar mão do Brasileirão, não”, concluiu.

