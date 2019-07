Artilheiro do Timão, Pedrinho se destaca nos rankings de finalizações do Brasileirão

Ao balançar as redes contra o Fortaleza, o meio-campista Pedrinho chegou ao quarto gol marcado pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ele é o artilheiro da equipe mesmo jogando oito dos 11 confrontos na competição. Para o jogador, trata-se do resultado pelo desempenho excelente nas finalizações.

Segundo dados do portal Footstats, Pedrinho é o jogador com maior média de arremates certos entre os corintianos no Brasileirão – um na direção da meta adversária por jogo. Os atacantes Clayson e Vágner Love são os que chegam mais próximos, com 0,6 por partida.

Além disso, Pedrinho tem outros números que chamam a atenção dentro do elenco do Corinthians. Na média total de arremates – entre certos e errados – ele chega a 1,6 por partida e fica atrás apenas de Sornoza, que soma dois arremates por jogo.

Por fim, Pedrinho também é o terceiro colocado no aproveitamento das finalizações, com 61,5%. O meia está atrás apenas do lateral Danilo Avelar e do atacante Gustavo, ambos com 66,6%. A diferença é que Pedrinho tem 13 arremates na competição (oito certos e cinco errados), enquanto Avelar e Gustagol contabilizam apenas três (dois certos e um errado).

