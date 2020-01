Árbitro responsável por confusão em Derby é escalado para jogo do Timão

Confira este e outros vídeos em

O árbitro Thiago Duarte Peixoto, responsável por causar uma enorme confusão no jogo do Corinthians contra o Palmeiras em 2017, vai voltar a apitar um jogo do Timão nesta quinta-feira, contra a Ponte Preta, às 21h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli.

Na ocasião, Thiago expulsou erroneamente o volante Gabriel, do Corinthians, após uma falta cometida pelo meio-campista Maycon em Keno. O jogo terminou com a vitória Alvinegra, mas isso não evitou as críticas ao árbitro, que foi afastado dos gramados.

Assim como no Derby de 2017, o jogo desta quinta também é valido pelo Campeonato Paulista.