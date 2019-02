Araos pode, enfim, ter chance na posição em que se destacou no Chile

O chileno Ángelo Araos está longe de empolgar em seus primeiros seis meses como jogador do Corinthians, mas pode ter a chance que mais esperava para jogar neste domingo, contra o Novorizontino, às 17h (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi. Com uma escalação provavelmente toda diferente em relação ao time que empatou com o Ferroviário, na quinta, ele enfim fica próximo de atuar pela meia esquerda, vista como sua função favorita.

Quem revelou esse lado foi o técnico da seleção chilena, Reinaldo Rueda, em entrevista concedida à Gazeta Esportiva, no mês passado. “Ángelo joga muito bem nessa posição de armador externo pela esquerda, faz muito bem essa função”, disse o treinador, que chegou a convocar Araos quando ele ainda estava na Universidad de Chile, no ano passado, antes do acerto com o Timão.

Dentro do grupo de atletas levado para a viagem Londrina/Novo Horizonte, Araos pode entrar para substituir Sornoza, atleta que atuou nessa posição contra Palmeiras e Ferroviário. Na avaliação de Fábio Carille, um armador externo não necessariamente ficaria pela ponta, posição que deve ser concedida, naturalmente, a Clayson. Até o momento, Araos já foi segundo volante, meia central, meia direita e até falso 9 nos 21 jogos em que atuou pelo Timão.

“O melhor dele sempre foi partindo da esquerda e rodando, da esquerda para o centro. Mas o esquema na Universidad de Chile (ex-clube de Araos) era diferente. O volante deles não saia do miolo justamente para abrir esse espaço. Já conversei com ele sobre isso. Nesse início ainda não consegui colocá-lo onde ele melhor rende”, reconheceu o treinador há duas semanas.

A chance chega em um momento importante para o atleta de 22 anos, considerado uma promessa do futebol de seu país e que demandou um investimento (R$ 18 milhões) maior do que todos os outros reforços contratados nesta janela. Recuperar Araos, além da contribuição técnica, é quase uma missão financeira para o Alvinegro.

À parte da oportunidade para Araos, o Timão deve aparecer com algumas improvisações, como Gabriel na lateral direita e Léo Santos na esquerda, ainda a definir as opções de Carille para os setores. O único treino com todos os atletas será na manhã deste sábado, no CT do Mirassol, clube homônimo da cidade localizada, assim como Novo Horizonte, na região de São José do Rio Preto.