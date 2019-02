Araos não aproveita oportunidades e perde espaço no Corinthians

Ángelo Araos está em baixa no Corinthians. Pela segunda partida seguida o chileno sequer figurou na lista de relacionados da equipe. Depois de ficar de fora do clássico contra o São Paulo, agora o meia de novo só poderá torcer por seus companheiros nessa quarta-feira, diante do Avenida-RS, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Contratado em julho do ano passado, o jogador de 22 anos custou 4 milhões de dólares aos cofres alvinegros, cerca de R$ 17,1 milhões. A timidez e a falta de experiência internacional sempre foram obstáculos na adaptação do ex-jogador da Universidade de Chile.

Por isso, no Corinthians a expectativa sempre girou em torno do que Araos poderia apresentar em 2019. O início de temporada do jogador, porém, tem decepcionado.

Até agora, o meio-campista foi utilizado em duas oportunidades: contra a Ponte Preta, em Itaquera, e diante do Novorizontino, no interior paulista.

Nas duas ocasiões, Araos não conseguiu aproveitar sua oportunidade, principalmente em Novo Horizonte, quando Fábio Carille, enfim, escalou o jogador em sua posição de origem, na meia esquerda.

Tanto em um caso como no outro, Araos acabou substituído. Agora, com as evoluções de Sérgio Díaz e Clayson e a chegada de Junior Urso, Araos está perdendo espaço, chegando ao ponto de ficar ausente até mesmo do banco de reservas.

Domingo que vem, contra o Botafogo-SP, provavelmente Carille mexerá na escalação do Corinthians. A tendência é que jogadores que não vêm atuando tanto possam mostrar serviço. Talvez seja uma chance para Araos mudar esse panorama, mas até para entrar no time reserva do Timão o chileno terá de ralar muito.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com