Após polêmica com Clayson, sorteio define Claus como árbitro da 2ª decisão

Um dia depois da divulgação de um vídeo em que o atacante Clayson aparece proferindo um xingamento a Raphael Claus no túnel do vestiário do Pacaembu, após a classificação do Corinthians à final do Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol definiu que o árbitro será responsável por apitar o segundo jogo da decisão do torneio, em Itaquera, no dia 21 de abril.

A definição se deu por meio de um sorteio transmitido pela entidade durante a tarde, com a presença do chefe de arbitragem da entidade, Ednilson Corona. Também ficou definido que Luiz Flávio de Oliveira ficará a cargo do primeiro jogo da decisão, neste domingo, no estádio do Morumbi.

Clayson, que teve um “chupa, Claus” flagrado e publicado pela TV Corinthians, vai a julgamento após o primeiro jogo da decisão por, supostamente, infringir o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código). Para os corintianos, no entanto, não devia haver possibilidade de punição.

“Não acho justo, não foi dentro de campo, se for pegar o que se fala no vestiário tanta gente ia ser suspensa. Dentro de campo ele não faltou com respeito. Nós mesmos, jogadores, às vezes temos ofensas entre nós. Não sei como foi direito, deixo para o jurídico tomar as providências cabíveis”, comentou o goleiro Cássio.