Após fim de jejum, Gustavo destaca sua dedicação na busca por “retomada” no Corinthians

Neste domingo, o Corinthians venceu o Atlético-MG por 1 a 0, com gol marcado por Gustavo, aos 43 minutos do segundo tempo. O centroavante aproveitou belo passe de Mateus Vital após saída errada do goleiro Cleiton e bateu de esquerda para fazer a festa da torcida que comemorava também os 109 anos do clube.

Depois de encerrar um jejum de gols que se iniciou em maio, o centroavante celebrou o tento contra o Galo e ressaltou seu esforço para sair da fase negativa.

“Sou privilegiado de fazer isso que mais gosto. Vinha buscando muito essa retomada para fazer o gol. Nos treinamentos, me dedicava ao máximo e quando entrava estava tentando”, afirmou o centroavante ao Premiere.

Mateus Vital, que deu a assistência para Gustavo marcar, também destacou a força de vontade do atacante, que não reclamou após perder espaço no Timão e não diminuiu o esforço nos treinamentos.

“A gente trabalha na semana para que venham jogos como esse. Fico feliz de ajudar a equipe, no final ainda pude dar uma assistência para o Gustagol, que é um cara que trabalha muito também. Em nenhum momento que ficou no banco reclamou, só trabalhou para quando tivesse a oportunidade pudesse aproveitar”, destacou Vital.

Com a vitória, o Corinthians subiu à terceira colocação, com 31 pontos somados, ultrapassando Palmeiras e São Paulo. Na próxima rodada, o time comandado por Carille enfrentará o Ceará, na Arena, no sábado que vem, às 11h.