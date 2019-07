Após dois anos sem convocações, Gil não descarta Seleção

O zagueiro Gil volta para o Corinthians com o objetivo de acertar a defesa da equipe e levar o clube de volta à briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas a possibilidade de Seleção Brasileira segue aberta na cabeça do jogador. Convocado em 11 oportunidades entre 2014 e 2017, ele acredita que pode ter mais chances caso consiga um bom desempenho no Timão.

“O primordial é o clube, se a gente está bem aqui as portas estão abertas. A gente não sabe o dia de amanhã. Esperamos, sim, um dia voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira, mas tudo depende daqui. Eles (Seleção) acabaram de ser campeões agora”, avaliou o jogador.

Aos 32 anos, Gil é mais novo, por exemplo, do que Thiago Silva (34) e Miranda (34), dois dos defensores presentes no elenco do técnico Tite campeão da Copa América, na semana passada. Pedro Geromel (33), que esteve na Copa do Mundo, também é mais velho que o novo corintiano.

A última vez em que ele foi chamado se deu na partida contra a Argentina, na Austrália, em 2017, uma das duas derrotas de Tite no comando da Seleção. De volta após três temporadas e meia na China, ele acredita que pode ajudar o Timão a se reerguer e, a partir daí, crescer gradativamente no ano.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Temos agora uma sequência aí de três jogos em casa, temos de trabalhar, seguir trabalhando, temos uma sequência boa para poder ajustar algumas coisas e crescer tanto no Brasileiro quanto na Sul-Americana. Trabalhando, todo mundo concentrado e focado”, concluiu.

Em sua primeira passagem no Timão, entre 2013 e 2015, o defensor completou 178 jogos, anotando cinco gols e faturando o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana de 2013, além do Campeonato Brasileiro de 2015.