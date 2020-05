Andrés Sanchez diz que futebol está “caríssimo” e relembra saída de Martinelli

A grave crise financeira vem sendo um problema para o Corinthians nos últimos anos. Ao fim de 2019, o clube viu a dívida disparar e registrou um déficit recorde de R$ 177 milhões. Para o presidente Andrés Sanchez, o futebol está “caríssimo”, com jogadores exigindo altos investimentos desde as categorias de base, com um alto risco financeiro para a manutenção das promessas.

Em entrevista à Rádio Tropical, o mandatário relembrou, inclusive, a negociação com Gabriel Martinelli, que atualmente está no Arsenal, da Inglaterra. O atacante de 18 anos fez parte da formação no Timão, mas foi lançado para o futebol profissional com a camisa do Ituano.

“Jogador com dez, onze, doze anos já tem empresário. O cara chega com 16 anos para fazer o contrato profissional com dois advogados e dois empresários, não mais com o pai e a mãe. ‘Eu quero isso, quero aquilo, quero 20%, 10%’. E se você fala não, ele vai embora para outro clube. E se ele estoura, falam ‘tá vendo? Perderam o jogador'”, declarou.

“Igual ao Martinelli, que era do Corinthians até os 16 anos. O Martinelli era do Corinthians, fez a base inteira no Corinthians. Quando foi assinar o primeiro contrato, o pai falou que tinha proposta do Manchester, de não sei o que, pediu isso, pediu aquilo… e o Corinthians falou não. O moleque foi lá e deu certo. Aí todo mundo fala que o Corinthians perdeu o Martinelli. Se tivesse pago e ele não tivesse vingado o que vingou, ficaria o resto da vida ouvindo. O futebol está caríssimo, perigoso e chato”, acrescentou.

Andrés ainda usou o exemplo de Lulinha, que surgiu em 2007 como uma das principais promessas do Corinthians, mas não correspondeu às expectativas na equipe profissional.

“Eu dou o exemplo do Lulinha, grande pessoa e grande jogador. É o jogador com mais gols pelas categorias de base da Seleção. Paguei uma fortuna por ele em 2008, e ele não deu um chute no Corinthians. E jogam na minha cara até hoje. Se eu tivesse perdido o Lulinha e ele tivesse estourado em outro lugar, eu estaria preso”, completou o mandatário alvinegro.

