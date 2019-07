Andrés revela que fez proposta de R$ 120 milhões para ter Neymar em 2011

O Corinthians já esteve na briga para contratar Neymar. Pelo menos é o que revelou nesta segunda-feira Andrés Sanchez. De acordo com o presidente do Timão, o clube alvinegro formalizou uma proposta de R$ 120 milhões para contratar Neymar junto ao Santos. Além disso, o mandatário ainda afirmou que ofereceu um salário maior do que o atacante receberia no Barcelona.

“Fiz carta de crédito no banco e tudo (na proposta para comprar Neymar). Proposta de R$ 120 milhões. E eu sabia quanto ele ia ganhar do Barcelona e falei: ‘pago 20% a mais’. Mas ele já tinha assinado…cheguei 15 dias atrasado. Daqui uns quatro ou cinco anos ele vem jogar no Brasil, não sei se no Corinthians”, disse à Fox.

Andrés mostrou ter um carinho por Neymar, defendendo o atacante das polêmicas recentes nais quais o jogador esteve envolvido.

“O Neymar é um baita de um moleque. Um baita jogador de futebol, mas está infeliz desde que saiu do Barcelona. E um cara do nível dele para jogar bola precisa ter alegria. O Neymar tem os erros dele, ele sabe, mas exageremos muito, pegamos muito no pé dele. O moleque não tem paz”, afirmou o presidente.

Neymar é alvo do Barcelona para a próxima temporada. O clube catalão, que vendeu o atacante ao Paris Saint-Germain em 2017, tem interesse de repatriar o brasileiro, mesmo depois de ter contratado Antoine Griezmann. De acordo com informação publicada pelo jornal espanhol As, os franceses recusaram uma oferta de cerca de RS 170 milhões mais Philippe Coutinho e Dembélé por Neymar.