Andrés rebate reclamação do São Paulo e também faz sua crítica ao árbitro

Andrés Sanchez falou rapidamente após o empate por 0 a 0 entre São Paulo e Corinthians no Morumbi. O presidente corintiano minimizou a reclamação dos são-paulinos pelo fato do árbitro do jogo não ter marcado pênalti de Camacho em cima de Igor Gomes nos minutos finais do clássico.

“O juiz vai errar, vai acertar. Quando não ganha, o São Paulo sempre reclama. Se ele dá pênalti, foi, se ele não dá, não foi. Precisa ver os entendimentos, se teve força suficiente para derrubar”, comentou o mandatário, que aproveitou para também fazer sua crítica ao juiz.

“Se ele tivesse dado, talvez nós estaríamos reclamando. Como não deu, os outros reclamam. Mas, tinha que ter expulsado o jogador na falta que fez no Luan, né”, afirmou, confundido Luan com Pedrinho, de fato o atleta a ser derrubado por Vitor Bueno no lance em questão.