André Luís pede para ficar e pode ter nova chance no Corinthians

O atacante André Luis deixou claro à diretoria do Corinthians que não gostaria de ser emprestado a nenhum outro clube para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ainda que tenha sido pouco aproveitado nos últimos jogos e tenha sido até visto como reforço certo do Red Bull Bragantino pela equipe do interior, o atleta acredita que pode “vingar” no Alvinegro.

O cenário que parecia de negociação praticamente certa recuou nos últimos dias quando o presidente do Braga, Marquinhos Chedid, afirmou que André jogaria a Série B pela recém-fundida equipe. Alvo de diversos clubes da Série A, André não conseguiu convencer a comissão técnica de que já está pronto para brigar por uma vaga entre os titulares.

Apesar disso, não goram raras as vezes em que o jogador se manifestou confiante em uma sequência no Timão. Ele chegou a classificar como “boatos” as notícias sobre a sua saída, assegurando serem todos “mentirosos”. Não houve contato direto da diretoria a respeito da ida ao time do interior porque a equipe estava em meio à decisão do Paulista e da quarta fase da Copa do Brasil.

Relacionado para o jogo da volta contra a Chape, na quarta-feira, André deve ficar nos planos pelo menos até a parada para a Copa América. A diretoria entende que não pode fazer uma negociação que não seja do interesse do jogador e aceita que ele brigue por espaço no elenco.

André Luis se destacou pela Ponte Preta em 2018 justamente na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2019, o atleta de apenas 22 anos fez três jogos pelo clube do Parque São Jorge e nenhum gol. Ele tem contrato válido com o Timão até o final de 2022.