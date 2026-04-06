Análise: involução culmina em queda, mas Dorival deixa Corinthians maior do que chegou

Diretor de futebol do Corinthians, Marcelo Paz fez um breve pronunciamento à imprensa minutos após a demissão do técnico Dorival Júnior. O executivo falou que o trabalho do treinador atingiu o teto, e não está errado. A involução e a falta de alternativas transformaram o Timão em uma equipe extremamente previsível e culminaram na queda do comandante alvinegro.

O trabalho de Dorival Júnior no Corinthians tem muitos méritos. Afinal, levou o Timão a um título de Copa do Brasil, encerrando um longo jejum de conquistas nacionais. Também conquistou a Supercopa Rei contra o poderoso Flamengo. Em diversos momentos, a equipe mostrou que poderia fazer frente aos rivais, ao menos em campo. Contudo, as convicções que deram certo no ano passado pareceram ir, aos poucos, se esvaindo.

A defesa evoluiu sob o comando de Dorival, é verdade. O ataque, porém, sofreu do contrário. Nesta sequência de nove jogos sem vencer, os jogadores sentiram a pressão e não se encontravam em campo. O Timão deu apenas dois chutes a gol contra o Internacional, jogando em casa, durante os 90 minutos. Mesmo com tempo de treinamento, o time pareceu involuir.

Que fique claro: a culpa pela série negativa não é inteiramente de Dorival Júnior. O treinador errou, sim, mas os jogadores também são responsáveis pelos resultados ruins. A Fiel Torcida também tem este entendimento. Não à toa, os protestos após o final da partida contra o Inter foram direcionados aos atletas, e não ao agora ex-treinador.

Dorival deixa o Corinthians com um aproveitamento um pouco inferior aos 50% (49,7%, com 25 vitórias, 19 empates e 19 derrotas). Apesar da passagem de altos e baixos e do jejum de nove jogos, o comandante mostrou virtudes importantes, como quando se posicionou contra a venda do garoto André, e conquistou títulos que certamente não serão esquecidos pela torcida alvinegra.

Como foi o jogo?

O técnico Dorival Júnior escalou o Corinthians com seis mudanças em relação à derrota para o Fluminense. As principais novidades foram no meio-campo, com o retorno de Raniele e a entrada de Matheus Pereira, com maior capacidade de reter e qualificar a posse de bola. Já no setor ofensivo, Lingard sai jogando como um segundo atacante e forma dupla com Yuri Alberto.

Com a posse de bola, o Corinthians adotou a saída com três zagueiros, com Raniele recuando para exercer a função. Matheus Pereira teve a função de um primeiro volante, com o papel de acionar Bidon e André, mais espetados na frente. O confronto começou muito estudado entre as duas equipes, com muitos duelos no meio-campo e circulação de bola, mas nenhuma chance efetiva.

Nota oficial O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica. O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe como a Copa do Brasil de 2025 e a… pic.twitter.com/n40cXovxF8 — Corinthians (@Corinthians) April 6, 2026

A sensação inicial foi de um Corinthians com uma posse de bola muito passiva, sofrendo para encontrar espaços na marcação fechada do Internacional. Defensivamente, o Timão se portou bem e soube conter os principais atacantes do rival gaúcho até os 25 minutos. O sistema ofensivo, porém, não funcionou mais uma vez. Yuri Alberto ficou muito isolado e recebeu poucas bolas em profundidade, com Lingard e os meio-campistas praticamente sumidos.

Em suma, o primeiro tempo foi de um Corinthians de pouca aproximação entre os jogadores, muito travado pela boa marcação do Inter e sem alternativas para sair jogando. O Timão, em noite de pouquíssima inspiração técnica, acabou apostando muito na ligação direta de Hugo Souza com Yuri Alberto. Nem mesmo as bolas paradas funcionaram. Foi um jogo muito ruim da equipe alvinegra nos primeiros 45 minutos.

Segundo tempo

Dorival, insatisfeito com a atuação da equipe, mexeu ainda no intervalo, algo que não costuma fazer. Matheus Pereira deixou o campo para a entrada de Garro. Com isso, Bidon passou a formar dupla com Raniele, com Lingard caindo mais pelo lado esquerdo. Ainda assim, o Corinthians se mostrou inofensivo em campo, com uma circulação de bola muito lenta na defesa e sem uma troca de passes sequer entre os principais meias do time.

Além disso, o Internacional começou a ameaçar mais o gol do Corinthians, tendo mais escanteios e cobranças de falta a seu favor. É verdade que o Colorado levou pouco perigo, muito pela boa atuação da defesa no jogo aéreo, mas isso não deixa de ser um ponto de atenção para o Timão para a sequência da temporada, sobretudo por não ter o controle do jogo dentro de casa.

Foi apenas aos 18 minutos que o Corinthians criou sua primeira oportunidade mais clara de gol, com uma inversão de Angileri para Ramalho. O zagueiro escorou para Gustavo Henrique, que bateu para fora. Fora isso, o Alvinegro foi um deserto total de ideias, com zero senso de urgência. Garro entrou muito mal e não contribuiu em nada, errando passes bobos e segurando demais a bola em determinados momentos.

E aos 32 minutos, o Corinthians foi castigado pela falta de atitude dentro de sua própria casa. Em um erro de passe no terço final do campo, o Inter recuperou a bola e partiu em contra-ataque. A defesa alvinegra errou na pressão e Carbonero conseguiu fazer o giro, servindo Vitinho. O atacante acionou Bernabei, que acertou um belo chute de fora da área. A partir daí, o Timão seguiu desorganizado em campo e tentou uma pressão final, mas não apresentou nada de diferente e saiu de campo com a derrota.

Quem será o próximo técnico?

O Corinthians já iniciou a busca por um novo treinador e tem pressa pela definição. O clube entende que não terá tempo hábil para realizar uma análise aprofundada devido à sequência decisiva na temporada e traçou um perfil para o alvo pretendido: quer alguém que já conheça o clube para não perder tempo com adaptação.

O Timão, porém, só poderá acertar com um novo treinador mediante o pagamento da multa rescisória de Dorival Júnior. O clube busca um acordo com o técnico para acertar a quitação do valor de três salários da comissão técnica, que gira em torno de R$ 6 milhões.

Situação na tabela

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que viu o jejum de vitórias aumentar para nove jogos, com quatro derrotas e cinco empates no recorte. O Timão ainda caiu posições na tabela e se aproximou da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra aparece na 16ª colocação, com 10 pontos - tem dois a mais que a Chapecoense, que abre o Z4.

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Próximos jogos do Corinthians

Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)

Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)