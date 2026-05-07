Análise: Corinthians busca empate na altitude após queda de rendimento e fica perto das oitavas

O Corinthians sofreu, mas conseguiu arrancar um ponto do Santa Fe, em duelo disputado no Estádio El Campín, em Bogotá, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Mesmo tendo perdido os 100% de aproveitamento na competição, o Timão pode confirmar a vaga nas oitavas de final ainda nesta rodada.

Uma vitória faria o Timão sair ainda mais tranquilo da Colômbia, resultado que garantiria a equipe no mata-mata sem depender de outros resultados. Contudo, o time de Fernando Diniz, que lidera o Grupo E, com dez pontos (três vitórias e um empate), seca o agora lanterna Peñarol, que enfrenta o vice-líder Platense nesta quinta-feira.

Além de enfrentar o Santa Fe, o Corinthians desafiou a altitude de 2.640 metros da cidade de Bogotá. O Timão teve dois tempos bem distintos. Apesar de ter sofrido uma pressão inicial, logo entrou no jogo e conseguiu controlar a posse de bola, sendo dono das melhores oportunidades da primeira etapa.

Contudo, o cenário mudou após o intervalo. O Santa Fe cresceu e passou a pressionar. A blitz fez efeito aos 14 minutos, e Rodallega, que já vinha dando trabalho, acertou uma pancada sem chance para Hugo Souza defender. O Timão perdeu intensidade e contou com boas defesas do goleiro para não sofrer o segundo gol.

Com o time cansado, Diniz mexeu e ganhou bom fôlego com a entrada de Dieguinho, que assustou a defesa do Santa Fe em mais de uma oportunidade. O treinador colocou o time para cima, o que surtiu efeito.

O time de Fernando Diniz soube superar as adversidades e mostrou poder de reação. Na base da insistência, conseguiu o empate no apagar das luzes, aproveitando a bola aérea, que tem sido uma das grandes armas recentes da equipe. Matheuzinho lançou a bola na área, e Gustavo Henrique, como um centroavante, apareceu na hora certa para cabecear para o fundo da rede de Mosquera.

"Naquele momento a gente rearrumou o time para poder ficar com mais posse no ataque. A gente sabia que ia acabar dando chance ao gol de cruzamento porque eles baixaram muita gente e o Pedro Raul e o Gustavo Henrique ficaram ali na área e a gente teve o gol, além de outras chances que também podia ter marcado. Então, a gente não merecia, de forma alguma sair, com o resultado de derrota hoje", analisou Diniz.

Com a vaga encaminhada ao mata-mata da Libertadores, o Timão volta as atenções ao Brasileiro, torneio no qual abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 15 pontos.

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Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).