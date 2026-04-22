Análise: bola parada salva jogo pouco produtivo e dá vantagem ao Corinthians na Copa do Brasil

Com um time formado por maioria reserva, o Corinthians saiu do Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), com a vitória por 1 a 0 sobre o Barra-SC, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, resultado que deixa a equipe comandada por Fernando Diniz em vantagem na busca por uma vaga nas oitavas de final.

Jesse Lingard, que ganhou chance entre os titulares pela segunda vez no ano, a primeira com o Diniz, abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo. Com isso, ele se tornou o primeiro inglês a marcar em um jogo de Copa do Brasil e deixou o Timão mais "tranquilo" para o jogo decisivo, que acontece em maio, na Neo Química Arena.

Apesar do resultado positivo, o Corinthians ainda apresentou fragilidades no setor ofensivo que precisam ser corrigidas na sequência da temporada se o Timão quiser brigar por títulos. Devido a desgastes pela maratona de jogos e desfalques, Diniz mandou a campo um time bem modificado.

Jogadores que têm tido menos oportunidades, porém, não deram uma grande resposta e fizeram um jogo bem abaixo no quesito ofensivo. O Timão pouco produziu no primeiro tempo, apresentando bastante dificuldade de criar boas jogadas para chegar à meta do Barra-SC, que até começou mais perigoso. O goleiro Kauê fez valer sua titularidade com pelo menos duas defesas importantes.

Diante do cenário de uma pobreza na construção ofensiva, a bola parada foi o que salvou o Timão, mas ainda assim, longe de uma jogada "perfeita". Matheuzinho foi para a cobrança e mandou em cima da barreira. Pedro Raul ficou com a sobra na área, pelo alto, e cabeceou para Lingard pegar de primeira e mandar para o fundo do gol, no que foi a única grande chance da etapa inicial.

Defensivamente, o Timão manteve a solidez e chegou a cinco jogos sem ser vazado no comando de Fernando Diniz. Com a vantagem no placar, o Corinthians voltou mais tranquilo no segundo tempo e foi capaz de segurar o resultado, que se sobressai sobre o desempenho dessa vez.

Agora, o Corinthians joga apenas pelo empate no jogo de volta, programado para acontecer no dia 14 de maio, na Neo Química Arena. Antes disso, porém, o Timão precisa aprimorar alguns aspectos para sair do sufoco no Campeonato Brasileiro. A equipe é a 17ª colocada, abrindo o Z4, com 12 pontos conquistados.

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