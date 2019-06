Ainda sem Jadson e mais dois, Carille esboça equipe para amistoso

O Corinthians continuou, na manhã desta quinta-feira, a preparação para a série de amistosos que fará antes da reestreia da equipe no Campeonato Brasileiro, no próximo dia 14 de julho, diante do CSA. Assim como durante os outros treinos da semana, Jadson, Everaldo e Clayson não foram a campo com os demais companheiros.

O técnico Fabio Carille dividiu os jogadores em dois grupos, um com colete laranja e outro sem colete, quando foi possível visualizar uma possível escalação inicial para o amistoso do próximo sábado, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Já os atletas que não participaram do treino preocupam para o duelo e podem ficar de fora.

Assim como aconteceu na última quarta-feira, Jadson não esteve em campo por conta de desconforto muscular, enquanto Clayson e Everaldo seguiram na academia para realização de atividades para fortalecimento muscular. O lateral-direito Michel Macedo também não treinou, em fase final de recuperação de contratura na coxa direita.

Diante do que foi apresentado nesta quinta-feira, o Corinthians deve ir a campo com Walter; Ramiro, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Junior Urso; Pedrinho, Régis e Mateus Vital; Vagner Love. No time reserva estavam Caíque; Bruno Méndez, Marllon, Pedro Henrique e Carlos; Gabriel, Matheus Jesus, Sornoza e Janderson; Boselli e Gustagol. Na última segunda-feira, o preparador físico Walmir Cruz havia dito que, provavelmente, Carille utilizará um time em cada tempo. Após o término do coletivo, alguns jogadores treinaram finalizações de cabeça e depois com os pés.

O próximo compromisso do Corinthians é no sábado, às 20h (de Brasília), no amistoso contra o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Na próxima quinta, o adversário será o Vila Nova, em duelo marcado para às 21h30 (de Brasília), no Serra Dourada, em Goiânia.

Para finalizar, o alvinegro ainda enfrenta o Londrina, em Maringá, às 11h (de Brasília), do dia 7 de julho, no Estádio Regional Willie Davids, confirmado na noite da última terça-feira pela diretoria do clube. O retorno da equipe comandada por Fabio Carille será no dia 14 de julho diante do CSA, na Arena Corinthians, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

*Especial para a Gazeta Esportiva.