Abel quer permanência de Richard no Vasco; Corinthians não deve criar obstáculo

O volante Richard, que pertence ao Corinthians, deve seguir no Vasco em 2020. O atleta foi um pedido do técnico Abel Braga, apresentado nesta quarta-feira como novo treinador cruz-maltino. O Timão, por outro lado, não deve criar obstáculo para renovação do empréstimo.

Contratado no fim de 2018 junto ao Fluminense, Richard jogou 16 vezes pelo Corinthians até ser emprestado no meio da temporada para o Vasco. No Rio, foram 25 partidas sob comando de Vanderlei Luxemburgo.

“Eu estou pedindo o Richard de volta. Me deu uma resposta muito boa no Fluminense. Vasco mudou depois que ele entrou na equipe. Vanderlei me ligou na época. Isso é tentar fazer um Vasco mais forte. Conversei duas horas com Vanderlei. Um amigo, vencedor”, disse Abel em sua coletiva de apresentação, nesta quarta-feira.

O Corinthians detém 50% dos direitos econômicos do volante, que tem contrato até dezembro de 2022.

