Jandrei afirma que falhou no gol de Jadson e vê injustiça em derrota

O goleiro Jandrei deixou a Arena Condá frustrado na noite desta quarta-feira. O jogador lamentou a derrota para o Corinthians por 1 a 0 e ainda a eliminação da Chapecoense da Copa do Brasil. Para piorar, acredita ter falhado no gol adversário, marcado pelo meia Jadson em cobrança de falta.

“Falei que não poderíamos nos desligar em nenhum momento e acabei eu errando. Perdi o tempo da bola e levamos o gol”, comentou Jandrei, que foi encoberto pelo chute de Jadson no segundo tempo.

O goleiro ainda afirmou que a Chapecoense merecia melhor sorte diante do Corinthians. “Fizemos um bom jogo. Tivemos mais volume no primeiro tempo e buscamos o gol também no segundo. Achei injusto. No mínimo, merecíamos vencer por 1 a 0 e levar para os pênaltis”, lastimou.

Sem a Copa do Brasil, a Chapecoense voltará a se concentrar no Campeonato Brasileiro no fim de semana. No domingo, o time de Jandrei irá ao Morumbi para enfrentar o São Paulo.